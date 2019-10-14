أوضحت حملة «بدلناها.. اختر لونك»، التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) مع الجهات المعنية أخيراً، أن الحد الأدنى لمستوى كفاءة الطاقة للإنارة من نوع LED، هو «د»، بينما الحد الأدنى لمستوى كفاءة الطاقة للإنارة من نوع هلوجين هو «هـ».

وتختتم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، حملاتها التوعوية خلال هذا العام بالحملة التي انطلقت أخيراً، وتمتد على مدى 4 أسابيع.

وتختص حملة «بدلناها.. اختر لونك» ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعوداً إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم؛ لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.