أكد نائب رئيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) هشام آل الشيخ، أن البرنامج يخدم 450 جهة حكومية، من خلال دعمها في وضع الخطط والإستراتيجيات وبرامج القادة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية وبعض المنصات الحكومية الموحدة.

وكشف آل الشيخ خلال حديثه لـ«عكاظ» انطلاق الخطة الثالثة للبرنامج في نهاية عام 2019، قائلا: «برنامج يسّر مر بعدة مراحل، ولدينا مجموعة من الخطط الجديد، وسنطلق الخطة التنفيذية الثالثة نهاية العام الحالي، وستشمل إستراتيجية المرحلة القادمة والتعامل مع القطاعات الحكومية والخدمات المقدمة وطريقة العمل والتعاون معها».

وأفاد نائب رئيس (يسّر) خلال حديثه بأن التطور التقني الذي تشهد الكثير من القطاعات سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق ورفع فاعلية الخدمات الحكومية في ما بينها أو المقدمة للمواطن.

وأكد آل الشيخ أن مشاركة البرنامج في معرض جيتكس للتقنية 2019 الذي أقيم أخيراً بمدينة دبي، كان له صدى إيجابي ووجود فوي، من خلال عرض رؤية البرنامج وخدماته المقدمة، مشيرًا إلى إبرام البرنامج لعدة شراكات محلية ودولية خلال المشاركة.

وأوضح أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية (يسّر) قد أنشأ تفعيلاً للتوجه الحكومي في المملكة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية بدلاً من التعاملات الورقية التقليدية، وتوحيد الجهود بشكل أفضل، وتوحيد المنظومات والسياسات وبيئة العمل والخدمات الإلكترونية، وربط الجهات الحكومية في ما بينها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمستفيد، ما له بالغ الأثر في تقدم اقتصاد المملكة ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وزيادة عائدات الاستثمار وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.