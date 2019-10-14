تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين) عدداً من المواقع المتقدمة بالشريط الحدودي التابعة لقوة الأفواج بقطاع محافظة العارضة، بمناسبة البدء في مهمات عملهم الأمني بالمحافظة والمواقع الحدودية، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية بالمنطقة.

وشملت جولة نائب أمير المنطقة مقر قيادة سرايا المهمات الميدانية بالأفواج الأمنية بالعارضة، وعدداً من المواقع والنقاط المتقدمة بالشريط الحدودي التابعة للقوة، مطلعاً على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز في مستهل الجولة تحيات وفخر واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لما يقوم به منسوبي قوة الأفواج وغيرهم من منسوبي القطاعات العسكرية العاملة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

واستمع إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد بن فارس الزهراني عن المهمات والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز ببسالة وبطولة وكفاءة منسوبي قواتنا العسكرية المرابطين على الحدود، التي اتضحت من خلال أعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة التي أسهمت في دحر العدوان، والتصدي لكل من يريد المساس بأمن هذه البلاد الغالية والنيل من المقدسات، ورد كيد الكائدين في نحورهم.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن، راجياً لهم العون والتوفيق في كل ما يقومون به ويؤدونه من أعمال.

من جانبهم، عبر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة، عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية. حضر الجولة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ومدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان سليمان بن سعيد أبو ملحة.