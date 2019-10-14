يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات، في مخيم الزعتري، واصلا لمحطته الثالثة، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع (3822) طالباً وطالبة موزعين على (8) مدارس.

وأفاد الدكتور بدر السمحان بأن المملكة العربية السعودية تولي العمل الإنساني جل الاهتمام، مؤكداً أهمية الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين، والعمل على رفع مستوياتهم العلمية والأكاديمية في المناهج التربوية المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، حتى يتمكنوا من إيجاد فرص عمل مناسبة وكريمة.

وأكد المتابعة والإشراف الحثيث من قبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، لكافة المشاريع الإنسانية التي يقدمها المركز، التي تحظى بجل الاهتمام ليستفيد منها اللاجئون والنازحون أينما وجدوا، وبالآلية التي تخفف عنهم أعباء التهجير والكوارث والويلات التي عانوا منها.