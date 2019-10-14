أعلنت شركة لولو هايبرماركت، إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في المنطقة، خططها للتوسع في ظل مناخ الاستثمار الحالي في السعودية خلال السنوات القادمة بقيمة مليار ريال، وذلك خلال الاحتفال الخاص بالذكرى السنوية العاشرة التي أقيمت في أطياف مول، الرياض.

وكشف رئيس مجلس الإدارة يوسف علي الخطط التوسعية لمجموعة لولو، بحضور رئيس برنامج توطين في وزارة العمل المهندس سعد الغامدي، حيث دشنا رسميا احتفالات الذكرى السنوية العاشرة، بحضور عدد من كبار الشخصيات وعدد كبير من المتسوقين.

وتحدث يوسف علي عن رحلة مجموعة لولو الطويلة، قائلا: «مع الافتتاح الأول عام 2009، اليوم لدينا 17 هايبرماركت، 12 فرعا داخل أرامكو وإسكان الحرس الوطني، ما يؤكد التقارب والتلامس مع المملكة وشكرهم لتوفير السعر العادل والجودة العالية لمختلف المنتجات».

وأضاف: «نحن نرى فرص نمو كبيرة في المملكة، لذا قمنا بالإعلان أنه بنهاية عام 2020 سنقوم بافتتاح 15 هايبرماركت جديد في السعودية، تحت هذه الخطة 3 هايبرماركت تم افتتاحها و11 هايبرماركت سيتم الانتهاء منها قبل نهاية 2020 بمبلغ استثمار وقدره مليار ريال، ويشمل ذلك 4 فروع في الدمام، و6 فروع في جدة، وفرع في الرياض جزءا من مبلغ استثمار قدره 1.7 مليار ريال قمنا باستثمارها في المملكة حتى الآن».

وخلال المناسبة كرمت «لولو» 10 موظفين سعوديين يعملون منذ وقت طويل لديها، وتسليمهم ميداليات ذهبية وشهادات شكر نظير تفانيهم في العمل، كونهم جزءا من نمو لولو في المملكة، وعلق يوسف علي بقوله: «نحن نعتبر أنه من واجبنا أن نثمن لهم عملهم الجاد، وتعليمهم وإنتاجية القوى العاملة من المواطنين السعوديين».

يذكر أن مجموعة لولو يعمل لديها 2700 موظف سعودي بينهم 700 سيدة، في مختلف فروع الهايبرماكت في المملكة العربية السعودية، نصفهم من مدن حائل، تبوك، الأحساء والجبيل، وتهدف إلى توظيف أكثر من 4000 موظف سعودي قبل نهاية 2020.

واستطرد يوسف علي: «مجموعتنا تعطي الأولوية لتوفير الوظائف للشباب السعودي، خصوصاً النساء، أتوقع أنه واجبنا كلنا كرجال أعمال ومستثمرين هو إيجاد المزيد من الوظائف للمواطنين الشباب».

وأضاف: «نستغل أيضا هذه الفرصة لنعبر عن عميق شكرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والحكومة السعودية لإعطائهم الدعم الدائم للاستثمار، وتطوير الاقتصاد الذي بالتأكيد سيوفر عددا كبيرا من الوظائف للمواطنين السعوديين، وخلال هذه المناسبة الخاصة بالذكرى السنوية العاشرة، أطلقت لولو عرضها (اربح مليون ريال) الذي سيكون لمدة 10 أسابيع، وسيفوز به 10 أشخاص محظوظين سيحصل كل منهم على جائزة بقيمة 100.000 ريال سعودي».