يستضيف النادي الثقافي الاجتماعي بكلية الآداب بجامعة الملك سعود أستاذ التاريخ الدكتور فهد بن مطلق العتيبي، الذي سيقدم محاضرة بعنوان «الدولة الوطنية وهرم الانتماءات»، وذلك غداً (الثلاثاء) في تمام الساعة 12:10 ظهراً.

وسيتناول العتيبي في هذه المحاضرة مفهوم الدولة الوطنية، وظروف نشأتها التاريخية، وكيف أصبحت الوحدة السياسية الوحيدة المعترف بها في النظام العالمي المعاصر.

ثم سيتناول المحاضر المملكة العربية السعودية بصفتها دولة وطنية كاملة السيادة على المسرحين الداخلي والخارجي، وأهمية الانتماء لها، وضرورة تعزيزه في مواجهة الدعوات الأممية التي تنادي بها الجماعات المتطرفة وتحاول تجاهل الأوطان.

وبعد ذلك سيتم الرد على بعض الشبهات التي تثار حول الانتماء الوطني والدولة الوطنية.

وتعتبر هذه المحاضرة من الفعاليات المهمة التي تصب في نطاق الأمن الفكري وتعزيز المواطنة لدى المجتمع لاسيما طلاب الجامعة، ويعتبر العتيبي أحد الرواد في هذا المجال.