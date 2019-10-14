تسببت إحدى المحطات الشهيرة في المدينة المنورة في تعطل 6 سيارات بعد أن تمت تعبئتها بالبنزين المخلوط بالماء.

وكانت عدة مقاطع فيديو متداولة وثقها مواطن أمس (الأحد) أظهرت توقف عدد من السيارات في إحدى المحطات بعد تزودها بالبنزين، مشيراً إلى أن البنزين مخلوط بالماء، ما سبب تعطل عدد من السيارات، في حين اعترفت إدارة المحطة بالمشكلة ووجود خلط للبنزين بالماء، موضحة في بيان لها أنها تعاقدت مع إحدى شركات الصيانة والنظافة للقيام بصفة دورية بتنظيف الخزانات.

وأضافت: قامت الشركة أمس الأول بعملية التنظيف، وتم بعدها تعبئة الخزان بالوقود، لنكتشف بعد حدوث المشكلة أن الشركة لم تقم بشفط الماء بالكامل بعد الغسيل، ما تسبب في حدوث هذه الأعطال للسيارات التي تمت تعبئتها.

وأكدت إدارة المحطة أنه تم تفريغ الخزان والتأكد من خلوه تماماً من الماء، «مع تكفلنا بإصلاح السيارات المتعطلة»، كما بينت أنه ستتم محاسبة شركة الصيانة وتحميلها المسؤولية الكاملة.

«عكاظ» أرسلت استفسارا إلى المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد التقرير، وبانتظار الرد الرسمي.