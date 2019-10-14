أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، أن التوازن في التوجه الاستثماري المحلي والدولي إحدى الركائز التي يتنباها الصندوق لتعظيم أصوله وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال الرميان خلال مشاركته اليوم (الاثنين) في المنتدى السعودي الروسي، إن المملكة لديها عزيمة سياسية لتحسين البيئة الاستثمارية، كاشفاً أنه يتم الآن العمل على تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي الروسي الصيني.

وأوضح الرميان أن المملكة استثمرت 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الروسي، مؤكدا العمل منذ 3 أعوام على طرح اكتتاب «أرامكو».