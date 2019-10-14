أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أسواق النفط تتعرض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب، وأن الحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثرا على أسعار النفط.

وشدد وزير الطاقة خلال مشاركته اليوم (الاثنين) في جلسة حوارية في منتدى الرؤساء التفيذيين السعودي الروسي، مع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، حول تعزيز مستقبل الشراكة في مجال الطاقة، على أنه يجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط، مشيراً إلى أن المملكة حذرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن هناك توافقا كبيرا بين الدول الأعضاء في «أوبك+»، مضيفا: لا يمكن لأي صناعة في العالم أن تنمو وتستقر وتكون استثماراتها مستدامة في حالة مثل دولنا في المملكة أو روسيا نعتمد على دخل البترول في ظل عدم وجود استقرار في الأسعار، واستقرار في مستويات الإنتاج.

وتابع: «لن يكون بمقدور هذه الدول التي تعتمد على البترول والغاز أن توفر احتياجاتها الكافية، لكن ذلك يجب أن لا يكون على حساب مستقبلها واستدامة هذا الدخل، فهناك الكثير ممن يركزون على الدخل في الوقت القصير»، مستدركا أن «ممكناتنا وإمكاناتنا في المملكة وروسيا التي تجعلنا في وضع مختلف كثيرا عن بعض الدول هو أننا نملك احتياطيات كبيرة من البترول ومن الغاز، ولدينا ملاءة مالية مُمَكِّنَة، لدينا صناديق استثمار مفعلة، تمكننا من أن نأخذ منحى المدى الطويل المستقر والمستدام».