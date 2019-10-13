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فتح فيديو نشره الممثل السعودي عبدالله السدحان عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه برفقه عدد من الممثلين السعوديين خلال توزيع جوائز صناع الترفيه، مطالباً خلاله من الممثل السعودي ناصر القصبي الابتسام للكاميرا، السؤال أمام جماهير الممثلين حول عودة العلاقة بين الممثلين وذوبان الجليد، بعد الدعوى القضائية التي قدمها «القصبي» تجاه السدحان. وكانت المحكمة التجارية قد ألزمت الفنان ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لزميله الفنان عبدالله السدحان، بعد فصلها في قضيتهما الخاصة بفض الشراكة بينهما، وهي الشركة التي كانت تعود ملكيتها إلى القصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر «طاش ما طاش» على مدار سنوات طويلة، وذلك حسبما ذكرته «مجلة سيدتيوتضمَّن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي 3 سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج