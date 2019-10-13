علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن المفاوضات بين النادي الأهلي والمدرب السويسري كريستيان جروس دخلت بشكل مفاجئ إلى طريق صعب، عقب الاتفاق الكامل بين الطرفين على كافة الأمور، قبل أن تقف المفاوضات فجأة، ويفقد الأهلاويون كافة وسائل الاتصال بالمدرب.وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي الأهلي بدأت مفاوضاتها مع جروس قبل عدة أيام، واتفق الطرفان فوراً على الأمور المالية، ليتوجه رئيس النادي أحمد الصائغ والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة مساء الجمعة الماضي إلى دبي للالتقاء بالمدرب وتوقيع العقود النهائية، حيث فاجأهما جروس بزيادة كبيرة في متطلباته المالية، وهو ما وافقت عليه الإدارة، ليتم الاتفاق على توقيع العقد مساءً، وقبل الموعد المحدد حزم جروس حقائبه وغادر الفندق متوجهاً إلى بلاده، ولم يرد على اتصالات الأهلاويين حتى اللحظة.فيما أكدت المصادر أن إدارة النادي الأهلي أرسلت عرضاً أخيراً للمدرب عبر البريد الإلكتروني، ووضعت مهلة للرد 48 ساعة، حيث وضع الأهلاويون خيارات بديلة في حال عدم رد جروس على العرض.من جانب آخر، خسر الأهلي مباراته الودية أمام الفيصلي بهدف دون رد سجله خالد كعبي، في المباراة التي شهدت خروج الثلاثي مصطفى بصاص، ومحمد بصاص، ومحمد آل فتيل؛ بداعي الإصابة، وتقرر أن يجري الثلاثي كشوفات طبية على موضع إصابتهم لتحديد مدة العلاج، وفترة غيابهم عن الملاعب.