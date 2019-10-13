أعلنت وزارة الصحة تأمين 200 عيادة أسنان محمولة، للقيام بالفحوص الطبية للطلاب والطالبات وتطبيق الإجراءات الوقائية، بما يخدم أهداف مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان، مع الاستفادة من هذه العيادات المحمولة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات المقامة في المولات التجارية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتجويد خدمات الصحة المدرسية.وأشارت الوزارة إلى تجهيز 1570 عيادة مدرسية في مجمعات مدرسية مختارة للبنين والبنات في جميع المناطق والمحافظات، لتكون منطلقاً لخدمات الصحة المدرسية، وسيقوم من خلالها أطباء وممرضو المراكز الصحية بتنفيذ برامج الصحة المدرسية وأهمها «برنامج الفحص الاستكشافي، مبادرة رشاقة، برنامج الزيارات الميدانية، برنامج التوعية الصحية، المسوحات الطبية، مشروع سلامة الأطفال»، وذلك استمراراً لتعزيز صحة طلاب وطالبات المدارس، وسعياً منها لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.كما شملت البرامج صحة العين لفحص طلبة الروضات من خلال اكتشاف العيوب الانكسارية والتراخوما وكسل العين وسيستهدف البرنامج في العام الحالي (100%) من طلبة وطالبات الروضات، ويضاف إلى ذلك برنامج فحص اللياقة والتوعية الصحية المدرسية وبرنامج المدارس الصحية من خلال تحسين وتطوير قُدرات المدارس وإمكاناتها وتوفير بيئة صحية وآمنه مُشجعة على التعلم.وفي نفس السياق، أتمت الصحة المدرسية بوزارة الصحة الفحص للمرحلة الأولى في العام الدراسي الماضي لعدد يفوق الـ800 ألف طالب وطالبة، وتم اكتشاف العديد من الحالات التي تم تحويلها للمختصين حيث بلغت نسبة حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه 3% وصعوبات التعلم 6% وفحص كفاءة السمع 11% لدى طلبة المرحلة الابتدائية المستهدفين في الفحص، فيما بلغت نسبة حالات اعوجاج الظهر 0.8% والاكتئاب 1.6% وتسوس الأسنان 40% والسمنة 7.2% لدى طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية المستهدفين في الفحص.