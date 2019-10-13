دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي، الشعار الجديد لمدرسة عرفات الثانوية، خلال مشاركته في احتفالات اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة، بحضور مدير مكتب تعليم وسط جدة محمد بن عمر الشهري ومساعديه وقائد المدرسة سلطان الشهري.وجال المسعودي برفقة القيادات التعليمية في أروقة وقاعات المدرسة، والتقى بالطلاب وأشاد بالمعلمين وفصول التربية الخاصة.وأكد أن شباب الوطن، وتحديدا «الطلاب»، هم ثروته المستقبلية وأهم مكتسباته، ويجب أن يدافعوا عن وطنهم بكافة الوسائل لأنه من احتضنهم وعاشوا على أرضه في أمن ورخاء واستقرار وسخاء لا حدود له من قيادة الوطن الحكيمة في سبيل تعليمهم وتثقيفهم، داعيا العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يُديم عليه سيادته وريادته.