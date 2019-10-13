تربط المملكة وروسيا علاقات تتطور بشكل إيجابي مستمر، فهما قطبان مهمان في اقتصادات الطاقة، ومنتجان بارزان للنفط، ولاعبان مهمان في السياسات البترولية، وقد مضت العلاقة في مسارات متعددة خلال الفترة الماضية من تعزيز الاستثمارات الثنائية ورفع معدل التبادل التجاري وتوقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والصناعية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، وهذا يجسد توجه المملكة في تنويع استثماراتها وإيجاد التوازن في اتجاهات مصالحها. صحيح أن الشريك الروسي لم يصل بعد إلى مستوى الحليف الإستراتيجي للمملكة لكنه مؤهل لذلك إذا ما مضت العلاقة في مزيد من الإيجابية والتعاون والتفاهم على الملفات المهمة في المنطقة، وذلك لا يتعارض مع التحالفات التأريخية التقليدية للمملكة، لاسيما إذا ما أعادت روسيا النظر في بعض مواقفها في قضايا المنطقة، خصوصا ما يتعلق بإيران وتركيا وسياستهما الخطيرة وتدخلاتهما في دول المنطقة.
بإمكان روسيا أن يكون لها دور أكثر تأثيراً واحتراماً في منطقتنا إذا ما أوجدت توازنا بين مقتضيات الصراع الدولي على مواقع النفوذ في المنطقة واكتساب مصداقية وموثوقية لدورها في قضايا منطقتنا بالتخفيف من الانحياز للسياسة الإيرانية والتركية العدائية والخطيرة على الإقليم والعالم.
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