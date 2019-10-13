كشف المشرف العام على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بهيئة الجمارك المهندس ماجد الهلال، أن الهيئة رصدت 4 مليارات ريال للسنوات الخمس القادمة، لإنشاء المنافذ النموذجية وتحسين أعمال المنافذ القائمة ومحطات إنتاج المياه، وتوزيع وتجميع مياه الصرف الصحي، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها غرفة الشرقية أمس (الأحد) بعنوان «مشاريع الجمارك الحالية والمستقبلية».وتوقع الهلال قرب انتهاء منفذ «جديدة عرعر»، إضافة لقيام مكتب هندسي بتصميم منفذ الخفجي النموذجي، إذ تم تصميم 30% منه، مع استبدال المنفذ الحالي.وأضاف قائلا: «مشاريع الهيئة المستقبلية تتمثل في إنشاء منفذ البطحاء، والربع الخالي، والخفجي، والوديعة. والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا بقيمة 8 مليارات ريال، تتمثل في مبان إدارية وبنى تحتية وتقنيات وإسكان».وأشار إلى أن الهيئة تعمل على القضاء على تكدس الطوابير في المنافذ البرية، إذ يجري الانتهاء من 80% من البضائع والمسافرين بشكل سلس، داعيا الشركات الوطنية للاستفادة من المشاريع عبر التقدم والحصول على التأهيل اللازم.