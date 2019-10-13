أغلقت أمانة عسير وبلدياتها التابعة لها 21 مقهى مخالفا بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لتلك المواقع بضرورة توفير نظام محاسبي يتوافق مع آلية الإفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ.وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: «تم القيام بجولات رقابية عدة في كافة مدن ومحافظات منطقة عسير، أسفرت عن إغلاق 21 مقهى، بعد إشعارها بسرعة تطبيق الإقرار واللائحة»، وبين أنه تم فرض غرامات وجزاءات على مواقع أخرى لتأخرها في تنفيذ اللوائح الخاصة بتقديم منتجات التبغ. وشدد الحميدي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة سيتم فرض الحد الأعلى مع إغلاق المنشأة حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح وتحصيل رسوم منتجات التبغ، موضحا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة، وتناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.وأكد أن الوزارة شددت على المنشآت المرخص لها لتقديم منتجات التبغ بضرورة إيداع الرسم في الحساب المخصص نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحتها.