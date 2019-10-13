كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التحضير لإطلاق أولى مبادراتها الإستراتيجية، والهادفة إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي، ضمن مبادرة «شراكات المحتوى المحلي»، إذ تعمل الهيئة على عقد حفلٍ خاص مخصص للإعلان عن المبادرة، بحضور عدد من الجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الوطنية ونخبة من الاقتصاديين والإعلاميين. وسيشهد الحفل إعلان إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي ضمن مبادرة «شراكات المحتوى المحلي» بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية الشركات الوطنية الكبرى، وتضم أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل أن مبادرة «شراكات المحتوى المحلي» تمثل انطلاقة جديدة وطموحة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، «وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتوجهات قيادتنا الرشيدة في جعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية عبر تعظيم طاقاتنا الإنتاجية». وأضاف قائلاً: «مجلس تنسيق المحتوى المحلي سيعمل على توحيد الجهود وتطوير برامج تساهم في تنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن السعي إلى توحيد منهجية وآلية قياس المحتوى المحلي». وأشار إلى أهمية الوعي بأهمية المحتوى المحلي، وتحديد الفرص الاستثمارية لزيادته، ودعم مجتمع الأعمال، وأكد أنه ستتم الاستفادة من مرئيات المختصين في وضع السياسات ذات العلاقة بالمحتوى المحلي، مما سيسهم في نسبة المشاركات المحلية من مجمل المشتريات الحكومية، وما ينتج عن ذلك من إيجاد صناعات جديدة، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.