وصلت اليوم (الأحد) بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات إلى العاصمة البحرينية المنامة عبر جسر الملك فهد البري، وذلك للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2020، التي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته.

وقد وصلت بعثة الأخضر للبحرين برئاسة مسؤول كرة قدم الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي وبوفد يضم 15 لاعباً وهم: أسعد السعد، عبدالله الشمري، عبدالله كردي، منصور الزهراني، نواف العروان، ناصر الحارثي، معاذ العسيري، إبراهيم العسيري، سلطان الدحيم، فيصل السلطان، عبدالإله العتيبي، عمر الدبل، محسن فقيهي، محمد الخماس، جوهر جماح.

وأنهى المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات بقيادة الإسباني لويس فونسيكا، تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية بأربع مراحل أقيمت في الدمام والبرتغال وكرواتيا حقق خلالها المركز الثالث والميداليات البرونزية في بطولة كرواتيا الدولية الودية بالإضافة إلى خوض العديد من المباريات الودية والتدرب على فترات مختلفة.

وأكد رئيس البعثة ناصر السعدي جاهزية المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات للمشاركة في تصفيات غرب آسيا وقال: «الحمد لله أكملنا جاهزيتنا لخوض منافسات التصفيات التي أعتقد أنها بلا شك ستكون قوية نظراً لقوة المنافسين وتساوي فرص وحظوظ كافة المنتخبات».

وأكد السعدي على قدرة الأخضر على تجاوز هذه المرحلة وحصد إحدى بطاقات التأهل لنهائيات آسيا «بإذن الله من أجل إسعاد الجمهور السعودي الذي يستحق منا الكثير».

وقدم السعدي شكره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل وأمين عام الاتحاد إبراهيم القاسم «على دعمهما اللا محدود لكرة قدم الصالات بصفة عامة والمنتخب بصفة خاصة»، كما قدم شكره للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين «وكل أفراد بعثة المنتخب على جهودهم الكبيرة في الفترة الماضية التي أتمنى أن تتوج بالتأهل للنهائيات».