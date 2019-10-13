بدأت قناة اقرأ الفضائية تصوير حلقات جديدة من برنامج «يسعد مساكم» في موسمه الثالث في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بمواقع سياحية تراثية ومعلومات مختلفة عن كل بلد.

البرنامج المنوع في اهتماماته الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع يتفاعل مع الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة اقرأ الفضائية.

ويعرض برنامج «يسعد مساكم» مختلف الجوانب الاجتماعية والطبية والثقافية والتعليمية مما يهم الأسرة والمجتمع العربي، من خلال ضيوف يطرحون العديد من الفقرات المفيدة والجديدة التي تهم الرجل والمرأة والشباب والطفل، ويعرض آخر الأخبار والأحداث المنوعة وبسمة الشارع من خلال الاستطلاعات الميدانية، إضافة إلى عرض تقارير مميزة من مختلف دول العالم مع استضافة للمشاهير، ورواد الأعمال، وأصحاب قصص النجاح، والمبدعين، ورفد المشاهدين بمعلومات طبية توعوية مفيدة في شتى المجالات.

كما يمكن للمشاهدين المشاركة في إثراء محتوى الحلقة بالتفاعل مع أسئلة الاستطلاع المنشورة على صفحة اقرأ على فيس بوك.

ويبث برنامج «يسعد مساكم» من يوم الأحد إلى يوم الخميس، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.