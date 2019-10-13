ضمن مساهماته في طرح حلولاً مصرفية متطورة ومبتكرة، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق خدمة جديدة لتتبع المدفوعات والحوالات المالية الدولية كأول بنك في السعودية يقدم هذه الخدمة عبر منظومة سويفت SWIFT gpi للمدفوعات العالمية لعملائه من الشركات و الأفراد والتي تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة لتحويل الأموال في العالم. وتُمكن الخدمة الجديدة كافة عملاء البنك سواءٌ من عملاء الأفراد أو الشركات من تتبع حوالاتهم الدولية ومعرفة جميع تفاصيلها و حالة الحوالة عبر قنوات البنك الإلكترونية مثل الأهلي موبايل والأهلي أون لاين و الأهلي اي كورب على مدار الساعة.

وتساهم هذه الخدمة المتقدّمة في تطوير كفاءة المدفوعات والحوالات الدولية وزيادة الشفافية والمتابعة للحوالات في كل مرحلة من مراحل التحويل، مما يتيح للعملاء من أفراد وشركات، متابعة سرعة التحويل والتأكد والاستفسار عن وصول كل حوالة آلياً. وتعتبر هذه الخدمة تحولاً جذرياً في عالم الحوالات الدولية لتحسين تجربة العملاء وعلاقات الموردين والمصدرين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات لإدارة النقد بطريقة أكثر فعالية واحترافية، مما يضمن حصول العملاء على أعلى درجات الشفافية ويسمح بمتابعة العمليات بشكل دقيق، عوضاً على السرعة العالية لعملية تحويل الأموال الدولية.

ويندرج تطبيق البنك لأفضل التقنيات الحديثة ضمن الأهداف الاستراتيجية للبنك في أن يكون أفضل مصرفية الكترونية، والتي تدعم وتعزز إمكانياته في خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم، حرصاً من البنك على الاستمرار الدائم في البحث والاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة لعملياته التي تدعم أعماله وتُحسّن من تجربة عملائه.

كما تعكس هذه الخطوة استمرار تميز البنك في تعاملاته الدولية من خلال شبكة البنوك المراسلة لمختلف العملات الدولية مما يعزز مكانة البنك في الأسواق الدولية، ويؤكد تقدّم مركز البنك الأهلي في لائحة الصدارة ضمن كبرى البنوك العالمية التي تطبّق أحدث أدوات التقنية في العمليات الدولية وإدارة النقد في الخزينة.

يُشار إلى أن هذا التطور الحاصل في مجال الحوالات الدولية يعزز أهداف البنك الاستراتيجية برفع مستوى الكفاءة في جميع العمليات، ورفع نسبة صحة العمليات التي أصبحت تتجاوز أعلى النسب العالمية، والتي دائماً ما تكون موضع تقدير المؤسسات المالية العالمية التي لايزال يحصل البنك الأهلي على العديد من الجوائز المتميزة منها في هذا المجال