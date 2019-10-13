نفذ القسم النسائي ببلدية محافظة صامطة بالتنسيق مع مكتب العمل، جولات رقابية الميدانية على المنشآت النسائية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها البلدية مع مكتب العمل على محال بيع الوجبات ومواد الأغذية، والصوالين النسائية ومنشآت بيع أدوات التجميل وتصفيف الشعر بالمحافظة، لضبط المخالفات المتعلقة بالصحة العامة ومخالفات أنظمة الاقامة والعمل. وأوضحت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة سها دغريري، أن هذه الجولات جاءت بالتنسيق مع مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، حيث تم تشكيل لجنة تتضمن مفتشات من البلدية ومكتب العمل لتنفيذ جولات رقابية على المنشآت النسائية بمحافظة صامطة وقراها، للتأكد من سير العمل فيها ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، وتوفر التراخيص التي تخول لها العمل وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

ونفذت المراقبات أكثر من 29 جولة خلال الشهر المنصرم على المحال بمحافظة صامطة وقراها، وتم ضبط كميات من أدوات التجميل والأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى مخالفات تدني مستوى النظافة، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، ورصد مواقع تعمل دون تراخيص، وتم على أثر ذلك تحرير المخالفات بحق المحلات المخالفة وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقها.

وأكدت الدغريري، أن العمل من خلال اللجنة النسائية المشكلة من البلدية ومكتب العمل، سيستمر خلال الفترة القادمة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة، سواء في ما يتعلق بصحة البيئة والصحة العامة، أو تلك المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل، وضمان تطبيق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح بتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وسعودة الوظائف بتلك المنشآت.