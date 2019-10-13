يشارك مستشفى شرق جدة في الحملة الوطنية التوعوية سرطان الثدي، التي تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض من كل عام، وتأتي تحت شعار «لا تنتظري الأعراض افحصي الآن»، وتستهدف الحملة السيدات من سن الـ40 فما فوق، للتعريف بأهمية الكشف المبكر لتفادي المرض، والتوعية بالمخاطر المحتملة في حال الإصابة بالمرض لا قدر الله وطرق الوقاية.

وفي مقدمة الأقسام المشاركة في الحملة التوعوية بالمستشفى قسم التثقيف الصحي، وقسم الأشعة وقسم التغذية والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، وقد خصص المستشفى أماكن خاصة بالتوعية المجتمعية والكشف المبكر، وطرق الوقاية بإشراف فريق طبي مؤهل ومخصص، إضافة إلى الزيارات الخاصة والتي تقوم بها فرق التوعية الطبية والمؤهلة للمدارس، وأيضاً أماكن التواجد في المراكز التجارية.

كما خصص قسم الأشعة بالمستشفى عيادة خاصة بالكشف المبكر للسيدات، وهي متاحة ويمكن الاتصال عليها، وأخذ موعد لعمل أشعة «الماموغرام» في أي وقت.

ونوه رئيس قسم الأشعة الدكتور حسان جمعة بأن القيام بالكشف المبكر للسيدات على المرض يعتبر المدخل الطبي الصحيح للقضاء على المرض في حال تم اكتشاف بداية أعراضه والقضاء على الورم.

كما أكدت مشرفة التوعية الصحية بالمستشفى سيدة الجهني أن الحملة ستستمر على مدى 30 يوماً، «آملين أن نستهدف أكبر عدد ممكن من السيدات لإيصال نسبة التوعية إليهن».