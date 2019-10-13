أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أن زيارة الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين إلى المملكة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، وما تمثله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من ثقل سياسي واقتصادي إقليميا ودوليا.

وأشار العجلان إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا عام 2017، وكذلك زيارة ولي العهد، فتحتا آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وبما يحقق صالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن الزيارة المرتقبة للرئيس بوتين للمملكة تأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات ودفعها للأمام.

وبين العجلان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشكل منطلقا مهما لتلك العلاقات، مشيرا إلى أن ما يميز العلاقات بين البلدين تعدد المصالح المشتركة، لاسيما في القطاع النفطي، فكلا البلدين يعتبر من أكبر المؤثرين الرئيسيين في سوق النفط العالمية.

وأشار إلى ما أعلنه صندوق الثروة السيادي الروسي قبل أيام عن فتح مكتب في السعودية ليكون الأول خارج روسيا، وما يعكسه ذلك من ثقة ومتانة العلاقات، لاسيما أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي أنشآ صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع، حيث مول واعتمد الصندوق أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمارات إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والطب والبنية التحتية والنقل والإنتاج الصناعي.

واختتم العجلان تصريحه بأن القطاع الخاص السعودي ونظيره الروسي قادران على تحقيق تطلعات قيادتي البلدين عبر الشراكات الاستثمارية والتجارية للعديد من الفرص المتاحة لدى الطرفين.