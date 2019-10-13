أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بحجم الحفاوة والترحيب الكبير الذي وجده المنتخب الوطني الأول أثناء إقامته في منطقة القصيم، وخوض مواجهة المنتخب السنغافوري على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة مناسبة لتلتقي الجماهير الرياضية في منطقة القصيم بنجوم الأخضر، ويخوض منتخبنا الوطني مباراته في التصفيات أمام جماهيره الغالية في القصيم .جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم وعضو شرف نادي التعاون عبدالعزيز الحميد للأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الأخضر في بريدة.