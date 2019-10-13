حصد اللاعب البرازيلي رومارينهو المحترف في صفوف الفريق الاتحادي جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل رومارينهو صدارة الهدافين للدوري برصيد 5 أهداف، سجلها في شباك الرائد «هدفين»، والهلال والشباب والتعاون هدف واحد في مرمى كل فريق منهم.من جانب آخر، كسب الفريق الاتحادي المباراة الودية أمام فريق ضمك بهدفين مقابل لا شيء، سجل الهدفين على مدار شوطي المباراة اللاعب رومارينهو، وحرص المدرب سييرا على الاستفادة من اللقاء الودي بمشاركة جميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية للمرحلة القادمة، والتي سيخوض خلالها الفريق الاتحادي مباريات هامة على الصعيدين المحلي والعربي.