عادل الماس (جدة) @almas_adelحصد اللاعب البرازيلي رومارينهو المحترف في صفوف الفريق الاتحادي جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل رومارينهو صدارة الهدافين للدوري برصيد 5 أهداف، سجلها في شباك الرائد «هدفين»، والهلال والشباب والتعاون هدف واحد في مرمى كل فريق منهم.
من جانب آخر، كسب الفريق الاتحادي المباراة الودية أمام فريق ضمك بهدفين مقابل لا شيء، سجل الهدفين على مدار شوطي المباراة اللاعب رومارينهو، وحرص المدرب سييرا على الاستفادة من اللقاء الودي بمشاركة جميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية للمرحلة القادمة، والتي سيخوض خلالها الفريق الاتحادي مباريات هامة على الصعيدين المحلي والعربي.