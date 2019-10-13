نفذ فريق «جرعة أمل» التطوعي التابع لجامعة الطائف فحوصات للدم، شملت 150 طالباً وطالبة ومعلماً ومعلمة في 8 مدارس «بنين وبنات» في محافظة الطائف، ضمن حملة «قطرة أمل»، الهادفة إلى التوعية بمرض فقر الدم. وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني، أن حملة (قطرة أمل) التطوعية نفذت بمشاركة 62 متطوعاً ومتطوعة، واشتملت على تنفيذ محاضرات تثقيفية لطلاب التعليم العام عن أسباب فقر الدم وأخطاره وطرق علاجه والوقاية منه، مشيرةً إلى أن الحملة تضمنت كذلك عمل فحص مبكر للكشف عن فقر الدم للمستفيدين من هذه الحملة، إضافة إلى الكشف عن فصائل الدم لبعض المستفيدين الآخرين الراغبين في التعرف على فصائل دمائهم.وبينت الدكتورة زيني أن عدد الفحوصات التي قدمت للمستفيدين بلغ 150 فحصاً، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برامج الحملة التثقيفية نحو 650 مستفيداً ومستفيدة، منوهةً باحتضان الجامعة العديد من مبادرات العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، وأرست ممارساته في جميع أنشطتها لتحقيق رؤيتها ورسالتها التي تتوجه لخدمة المجتمع داخل وخارج أسوار الجامعة على جميع المحاور.