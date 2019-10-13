حقق فريق طلاب مدارس قرطبة بجدة المركز الأول على مستوى المملكة في منافسات الأوليمبياد العالمي للروبوت في مجال الفئة المفتوحة التي اختتمت فعالياتها بالرياض أخيرا، وتأهلوا ليمثلوا المملكة في منافسات الأوليمبياد الدولية والتي ستقام بالمجر.وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي طلاب مدارس قرطبة وقيادة المدرسة وإدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة، مثمنا هذا الإنجاز والتميز راجياً أن يستمر حصدهم للمراكز المتقدمة في المنافسات القادمة بالمجر في شهر نوفمبر القادم، ورفع علم المملكة عاليا في المحافل الدولية والعالمية.