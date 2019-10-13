احتفل فريق نادي الإحسان التطوعي لخدمة كبار السن والتابع لمركز حي النهضة النموذجي بجدة باليوم العالمي للمسنين، في أبحر شمال جدة، ووفر الفريق 3 شاليهات مخصصة للأمهات المسنات إضافة لمنطقة المسرح.واستضافت الفعالية 40 مسنة من الأربطة في جدة، وانطلق الاحتفال بمسيرة للمسنات على وقع الدفوف والأهازيج الشعبية من الشاليه إلى منطقة الحفل المجهزة بالكامل على السقالة، ووزع عليهن الهدايا والورود.ورحب مؤسس النادي خالد محمد مهدي الدباغ، في كلمته بالمسنات، ثم كلمة ترحيبية من مشرفة العلاقات العامة وفاق عثمان حكمي، يتبعها نشيد أهل أول مع توزيع الهدايا على المسنات.