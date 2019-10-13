احتفت الجمعية السعودية للروماتيزم بجدة أمس (السبت) باليوم العالمي لالتهاب المفاصل تحت شعار «حان وقت العمل والنشاط»، من خلال إقامة فعالية ماراثون الجري المفتوح لجميع الأعمار لكلا الجنسين في الواجهة البحرية بكورنيش جدة، وذلك بمشاركة عدة جمعيات علمية تتمثل في العلاج الطبيعي وهشاشة العظام والجمعية الخيرية مع الجمعية السعودية للروماتيزم، وعدد من شركات الأدوية، إضافة إلى مراكز أحياء جدة كشركاء نجاح.ويتزامن احتفاء الجمعية بهذا اليوم، الذي يوافق ١٢ أكتوبر من كل عام، في كلٍ من مدينة الرياض يوم السبت ١٩ أكتوبر، وكذلك حملات توعية في مدينة عرعر، والمجمعة، وبريدة. ودعت الجمعية السعودية للروماتيزم المجتمعات الصحية إلى إعطاء الأولوية لالتهاب المفاصل، والمساعدة في زيادة الوعي بكيفية تأثير الحالة على المصابين به، ومساعدة المرضى ذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وتعايشهم في المجتمع.وتسهم الجمعية السعودية للروماتيزم في شهر أكتوبر لهذا العام بنشر الوعي في المجتمع عن الأمراض الروماتيزمية، وأهمية التشخيص المبكر ونشر الوعي عن أهمية الرياضة والنشاط، إلى جانب عقد حملات دعم وتوعية وترفيه في مواقع مختلفة من أنحاء المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، بمشاركة مجموعة متنوعة من المتحدثين (استشاريين وأخصائيين) حول مجموعة من القضايا التي تؤثر على المصابين بالتهاب المفاصل، بما في ذلك التشخيص والعلاج، والأكل الصحي والتمارين الرياضية.