أكملت اللجنة المشكلة في مفوضية رواد الكشافة بمكة المكرمة التحضير لاستضافة اجتماع المفوضيات المتجاورة، بمشاركة مفوضيتي جدة والطائف بإشراف مفوضية الرواد بجمعية الكشافة العربية السعودية بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة المقدسة.ويتولي مفوض رواد مكة المكرمة الرائد عبدالله بن أيوب طبل قيادة اللجنة المكونة من لجان فرعية عدة، تأتي في مقدمتها لجنة الاستقبال، إلى جانب لجنة السكرتارية، ولجنة إدارة موقع الاجتماع، ولجنة الهدايا، ولجنة التغذية، والإعلام والعلاقات العامة، كما يشرف على فرقة كشافة شباب مكة المكرمة الداعمة لبرنامج الاجتماع المشرف العام على الفرقة عثمان خليفة مدني.وأكد أمين عام رابطة رواد الكشافة السعودية ومفوض الرواد بجمعية الكشافة العربية السعودية الرائد زيد البتال، أن اجتماع المفوضيات المتجاورة تعد وسيلة لتبادل الخبرات بين المفوضيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يقام بشكل دوري بين المفوضيات المتجاورة في المملكة كونه ينقل الخبرات ويسهم في تبادل التجارب بين تلك المفوضيات.