أعلنت إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم، أن موعد انطلاق الموسم الحالي سيكون يوم ٢٥ صفر الجاري، بعد اعتماد البرنامج المرسل من قبل إدارة الميدان لإدارة نادي الفروسية، فيما تعقد إدارة الميدان يوم الأحد القادم اجتماعا لتشكيل اللجان العاملة بميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم برئاسة مدير عام النادي عبدالعزيز بن عبدالله التويجري.من جانبه، وجه مشرف العلاقات العامة والإعلام بالميدان طارق النوفل رقاع الدعوة لإعلاميي منطقة القصيم لزيارة النادي والاطلاع على ما تم إنجازه وبرنامج هذا الموسم وحضور اللقاء المفتوح مع مدير عام النادي عبدالعزيز التويجري لبحث سبل التعاون فيما بين النادي والإعلاميين، كلا حسب تخصصه ووسيلته.وقال مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم عبدالعزيز التويجري، إن موسم الفروسية مختلف هذا العام وتجري الاستعدادات على قدم وساق لتجهيز الميدان، حيث تم الانتهاء من تهيئة المضمار الرئيسي قبل انطلاق الموسم بشهر والمناطق المحيطة، كما جرى العمل على استبعاد كل التشوه البصري المحيط بالميدان بجهود كبيرة جدا لأمانة منطقة القصيم فى ترتيب الميدان من الداخل والخارج وتجهيز المضمار الرديف، وجار العمل على تجهيز مضمار ثالث، ولفت التويجري إلى الجهود المبذولة من وزارة النقل ممثلة بفرعها في القصيم لتجهيز الدائري المحيط بالميدان لعمل الصيانة اللازمة وإنهاء سفلتة المداخل المؤدية للميدان بانتظار موافقة نادي الفروسية لإعلان انطلاق الموسم، والتي ستكون بجوائز استثنائية تليق بملاك الخيل وعشاق الفروسية بالقصيم على وجه العموم.