أكد الصقار فيصل القحطاني لـ«عكاظ»، أن الصقور وصيد الطيور موروث تاريخي، وكان من الأمور التي تبناها الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- واهتم بها، وجعلنا نحب اقتناء الصقور ونحرص على استمرار هذه الهواية.وأضاف: «واصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف دعم هذا الموروث بإقامة مثل هذه المعارض، حرصاً على استمرار هذا الإرث التاريخي الجميل».وذكر القحطاني لـ«عكاظ» قصة له خلال رحلة صيد شرفنا بها مع الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقال: «كلفنا الأمير نايف بالبحث عن طير طيب وأصيل، فخرجت بالسيارة ووجدت طيراً أبيض، فرميت له شبكة وسُقت الشبكة برأس المخلاب، وكانت سعادة الأمير نايف به كبيرة، لذلك كان من المواقف التي لا تنسى».