حقق البطل السعودي محمد العباس لاعب التايكوندو بنادي الترجي ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي المقامة في جمهورية مصر العربية في منافسات فوق ٣٠ سنة؛ بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي، ويشارك في البطولة ٣٠٠ لاعب من ٢٠ دولة.وفي ذات البطولة حققت المملكة برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي، الحائزان على المركز الثالث والرابع. وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.ويمتلك العباس سجلا حافلا بالإنجازات في تمثيل المنتخبات الوطنية؛ فسبق له تحقيق برونزية بطولة آسيا على المستوى الجماعي وفي كأس العالم السابق ٢٠١٨ جاء في المرتبة الخامسة.وتمتلك لعبة التايكوندو بنادي الترجي إرثا كبيرا تركه اللاعب السابق إبراهيم آل جعفر صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد سيئول ١٩٨٨ خلال المشاركة التجريبية، وفي الجيل الحالي محمد العباس أبرز الأبطال إلى جانب علي المدلي وجعفر وعلي المصطفى.