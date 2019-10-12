خلَّف مهرجان سنوي للعصي في الهند أكثر من 100 مصاب بينهم 20 حالتهم حرجة، وفق ما ذكرت صحيفة «نيو إنديان إكسبريس» المحلية.وأوضح المصدر أن مهرجان «باني» يُقام في ولاية آندرا براديش بالهند، ويتم تنظيمه قبل يوم من ختام فعاليات «دوسيرا»، وهو مهرجان هندوسي يستمر 9 أيام.ورصدت مقاطع فيديو آلاف المُحتفلين يتعاركون وهم يحملون عصي طويلة، فيما اشتعلت النيران في عدد من المناطق.ويُنظَّم مهرجان «باني» تكريماً لمعبد «مالا ماليسوارا سوامي»، الذي يملكه ويديره سكان قرية نيرانيكي.وخلال هذا الحدث، يُقسِّم الناس أنفسهم إلى مجموعات ثم يشرعون في القتال باستخدام عصي طويلة وغليظة.ويعتقد المُشاركون أن المجموعة الفائزة في المعركة ستجلب الرخاء والسعادة للمنطقة التي يتحدرون منها.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 300 ألف شخص مُعظمهم من الشباب شاركوا هذا العام في المهرجان.وسبق لمهرجان «باني» أن خلَّف عددا من القتلى، مما جعل نشطاء في المجتمع المدني يطالبون بإلغاء هذا الاحتفال بسبب سُمعته السيئة.