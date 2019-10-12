طرح 57 نائباً برلمانياً إيرانياً اليوم (السبت)، مشروع قانون لإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية من جميع المدارس الإيرانية، إثر مُعارضة المرشد الإيراني في وقت سابق لما وصفه بـ«الترويج للغة الإنجليزية».

وإذا وافق البرلمان على هذا المشروع، فسيتم إلغاء تعليم اللغة الإنجليزية من المدارس الإيرانية، فضلاً عن حظر توظيف مُعلمي الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم.

وكان المُرشد الإيراني قد انتقد في وقت سابق ما أسماه «الترويج للغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الإيرانية»، قائلًا: «لقد وصل الأمر إلى انتقال تعليم اللغة الإنجليزية لمرحلة رياض الأطفال».

وبعد خطاب خامنئي، منعت وزارة التربية والتعليم تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية.