أكّد مؤسس مبادرة بيرل (المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج) بدر جعفر، أهمية تنفيذ مبادرات مؤسسية تعنى بمكافحة الفساد لدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال منتدى «سابك» للنزاهة والامتثال، الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة مدرجة في الشرق الأوسط- في الرياض أخيراً تحت شعار «تعزيز النزاهة والشفافية من أجل النمو».

وأشار جعفر في جلسة نقاشية بعنوان «ركائز ثقافة النزاهة» عقدت ضمن فعاليات المنتدى، إلى أن ممارسات الفساد والرشوة تُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 3.6 تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير صادر أخيراً عن منظمة الأمم المتحدة.

وشارك في الجلسة، إلى جانب بدر جعفر، كل من مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالله القحطاني، وممثلة مبادرة الثقة في الأعمال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الدكتورة إيزابيل كين، ورئيسة قسم الأخلاقيات والامتثال في مجموعة «بكتل» (Bechtel) نانسي هيجيز.

وشدد جعفر في كلمته أمام قادة الأعمال والمنظمات الدولية وممثلي الحكومات المشاركين في المنتدى، على دور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة، وقيم النزاهة والشفافية في قطاع الأعمال، للارتقاء بمستوى التنافسية في جميع أنحاء منطقة الخليج، خلال إطلاق المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية للمبادرات الممثلة بالورش والندوات المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي تستهدف الأفراد في مختلف مؤسسات المجتمع، منوهاً بدور مبادرة بيرل في هذا المجال عبر برنامجها «أفضل الممارسات في مكافحة الفساد».

وأضاف: «الفساد يعرقل نمو القطاع الخاص، ما يعرقل مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، في وقت نحتاج فيه إلى توفير فرص العمل لملايين الأشخاص في المنطقة، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز الأسس الراسخة لمبادئ الشفافية والمساءلة التي تسهم في مكافحة ممارسات الفساد».

وجاءت مشاركة مؤسس مبادرة بيرل، في المنتدى بعد الجلسة التي نظمتها المبادرة في البحرين الشهر الماضي بعنوان «الإبلاغ عن المخالفات: إحدى ركائز الحوكمة المؤسسية الرشيدة»، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الصناعة من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها بحث دور سياسات الإبلاغ عن المخالفات في تعزيز نزاهة الشركات وحماية مصالحها، ونشر ثقافة المساءلة الداخلية، ضمن إطار برنامج «أفضل ممارسات مكافحة الفساد» الذي أطلقته «مبادرة بيرل» بدعم من مبادرة سيمنز للنزاهة.

يشار إلى أن برنامج «أفضل الممارسات في مكافحة الفساد»، الذي أطلقته مبادرة بيرل، قام بنشر أدلة لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق مبدأ النزاهة المؤسسية، كما أطلقت المبادرة «مؤشر النزاهة الخليجي» أداة تشخيصية لقياس ممارسات النزاهة في قطاع الأعمال على المستوى الإقليمي، ومساعدة الشركات على فهمها وتطبيقها، في حين يسهم «مشروع مبادرة بيرل للعمل الجماعي» بدعم النقاشات بين مجتمعات الأعمال، والمجتمع المدني، والحكومات بهدف التأكيد على فوائد تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، فضلاً عن تواصل المبادرة مع مجتمعات الطلاب، الذين يمثلون قادة قطاعات الأعمال في المستقبل، وتعزز خبراتهم العملية بأهمية تطبيق مبدأ النزاهة في قطاع الأعمال.

وإلى جانب «مؤشر النزاهة الخليجي»، أصدرت مبادرة بيرل سلسلة من التقارير حول آلية التطبيق الفاعل لمبادرات وسياسات نزاهة الأعمال، وهي متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية في قسم «المنشورات» على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

يذكر أن مبادرة بيرل هي مؤسسة غير ربحية تعمل، منذ تأسيسها عام 2010، على تطوير البرامج ونشر نتائج الأبحاث ودراسات الحالة، التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في بيئة الأعمال في المنطقة، وتحفيز الطلاب على تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة وأفضل ممارسات الأعمال في منطقة الخليج.