عقدت لجنة مهرجان الرياض للتسوق المعنية بفعاليات مهرجان الرياض للتسوق اجتماعاً دورياً، برئاسة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد بن عبدالمحسن الحكير.

وجرى استعراض العديد من الأفكار الجاري العمل على تنفيذها للمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 في دورته الأولى، حيث سيكون المهرجان معنيا بتقديم عروض تسويقية لعدد من المراكز التجارية والفنادق والمطاعم بالعاصمة خلال الفتره من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2019.

وقال الحكير «سيحمل المهرجان مناشط تخدم جميع شرائح المجتمع وسيكون جزءا مهما من منظومة عمل موسم الرياض، وتقديم عمل يليق بالطموحات والتوقعات العالية».