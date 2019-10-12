اقترب الإعصار القوي «هاغيبس» من اليابان اليوم السبت حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.

ومن المتوقع أن يصل «هاغيبس» إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح «عاتية» وهطول أمطار قياسية.

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل.

يشار إلى أن إعصار «هاغيبس» قد يكون أقوى إعصار تواجهه اليابان منذ العام 1958 حيث ضرب إعصار «كانوغاوا» البلاد مخلفاً أكثر من 1200 بين قتيل ومفقود.

فيما حذرت سفارة خادم الحرمين في طوكيو السعوديين المتواجدين في اليابان من تداعيات إعصار «هاغيبس» القوي الذي يقترب من البلاد، ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الرياح والأمطار القوية المنتظرة.

وكتبت على حسابها في «تويتر» أمس (الجمعة): «نظرًا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث».

كما أهابت بالمواطنين التواصل معها في حال حدوث أي طارئ على الأرقام: 09055833862 - 0335895242، متمنية السلامة للجميع.



ونصحت السفارة في اليابان اليوم (السبت) بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء -لا سمح الله-، موضحة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال، فإن جميع شركات الاتصالات في اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN)، مرفقة مع تغريدتها رابط فيديو تعريفي عن الخدمة https://www.youtube.com/watch?v=tvhtSzaci4o

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد قالت إن إعصار «هاغيبس» القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته ويتوقع أن يهبط في المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية.