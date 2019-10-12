علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيرا عدم اعتماد الغرامات التي تحصلها الهيئة العامة للمنافسة من المخالفين ضمن موارد الهيئة، إضافة لعدم تصنيف عوائد استثمارات الهيئة من الموارد المخصصة لها كما كان سابقا، إذ ستقتصر مواردها على الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله مجلس إدارتها من تبرعات، وهبات، وأوقاف، ووصايا، ومنح، ومساعدات، إضافة إلى ما يقره مجلس إدارة الهيئة.ووفقا للتعديلات على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، ألغت الجهات المختصة الشرط المفروض على الهيئة؛ القاضي بضرورة احتفاظها باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.