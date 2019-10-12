بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك فيليب السادس، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، في وفاة أخيه سعد عمر جيله، وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».