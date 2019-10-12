بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك فيليب السادس، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله في وفاة أخيه سعد عمر جيله، وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».