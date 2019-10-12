انخرط الثنائي الأجنبي ألكساندر بريجوفيتش ومروان داكوستا في تدريبات الاتحاد أمس (الجمعة)، وعاد بريجوفيتش من إجازته التي حصل عليها بإذن مسبق؛ إثر العارض الصحي التي تعرض له خلال الإجازة التي منحت للاعبين بعد مباراة الحزم الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما عاد داكوستا من إسبانيا بعد خضوعه لفحوصات طبية في أحد المراكز العالمية، وسيواصل الثنائي بريجوفيتش وداكوستا التدريبات من أجل تجهيزهما لمباراة الوحدة السبت 19 أكتوبر في الشرائع، ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي.من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي لقاءً ودياً أمام فريق ضمك اليوم (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد عند الساعة 7:00 مساء، وسيمنح المدرب سييرا الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في التدريبات للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية الكاملة، خصوصاً أن الفريق الاتحادي تنتظره مباريات حاسمة محلياً وعربياً، وستكون المباراة متاحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.