توج فريق النادي الأهلي لتنس الطاولة ببطولة كأس السوبر السعودي الإماراتي، إثر فوزه على الوصل الإماراتي 0/‏3 في اللقاء الذي جمعهما أمس على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع)، الذي يقام لأول مرة، كما توج لاعب الاتحاد عبدالعزيز العباد ببطولة الفردي والميدالية الذهبية، وفي منافسات فردي فئة تحت 18 سنة حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً تركي المطيري (السعودية) وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). في منافسات فردي فئة تحت 15 سنة حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً سالم السويلم (السعودية) وثالثاً محمد الحواي (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 12 سنة حقق اللاعب محمد السويلم (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً هادي أبو الرحى (السعودية) وثالثاً منصور عبدالله (الإمارات).وتوج اللاعبين الفائزين رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، وأمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة (رئيس الوفد الإماراتي) حسن الزرعوني، والأعضاء عبدالرحمن الراشد، وعبدالعزيز الطاهر وياسر بن محمد الحبيش.