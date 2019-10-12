اعتمد اتحاد القدم السعودي مساء أمس، تعديل نظام مكافآت مسابقة كأس الملك من الأدوار التمهيدية حتى الدور نصف النهائي، كما بدأ في التنسيق لتقديم دراسة كاملة حول إنشاء أكاديمية للحكام السعوديين واستعراض ملف تطوير الحكم السعودي، ودراسة تقديم دعم مالي للأندية في حال التعاقد مع مدربين سعوديين، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في القصيم، وأعلن من خلاله الاتحاد عن اعتماد 8 ديسمبر موعداً لسحب قرعة الأدوار المتقدمة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، و 9 ديسمبر موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العامة في الرياض، ومناقشة البرنامج الزمني للموسم الرياضي القادم 2020-2021، واستعراض خطة تنظيم تصفيات كأس آسيا 2020 تحت 19 سنة التي ستقام في الخبر، وناقش أعضاء الاتحاد مقترحات تطوير لعبة كرة قدم الصالات حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتشكيل لجنة لكرة الصالات والشاطئية والرفع بأسماء المرشحين في الاجتماع المقبل، واعتماد إقامة دوري لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة ابتداءً من موسم 2020-2021 وزيادة مكافآت الدوري.واعتمد اتحاد القدم استمرار مراكز التدريب الرياضية في مدينتي الرياض والمدينة المنورة واستحداث مركزين في جدة والدمام، حيث سينطلق العمل في المراكز في 20 أكتوبر الجاري، والعمل على استضافة بطولة ودية دولية في فبراير تضم منتخبات عالمية للناشئين ضمن البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 سنة.وختم اتحاد القدم بيانه باعتماد تشكيل لجنة فنية برئاسة تركي السلطان وعضوية الدكتور يحيى الشريف والدكتور علي الغامدي وخالد الفرحان وماجد الطفيل.