تقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول في الثامنة من مساء اليوم إلى الأردن، ويغادرها براً صباح غد الأحد إلى فلسطين تحضيراً لملاقاة المنتخب الفلسطيني مساء الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وكان الأخضر قد عاود تدريباته مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عقب الفوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة أمس الأول، وشهد المران حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي اجتمع باللاعبين قبل الحصة التدريبية مقدماً لهم التهنئة بالفوز على سنغافورة ومطالباً بمضاعفة الجهد لكسب مباراة فلسطين. فيما قرر المدرب هيرفي رينارد فرض حصة تدريبية على اللاعبين في الثالثة والنصف من عصر الغد قبل المغادرة مساءً إلى الأردن.