أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3988685 مخالفاً؛ منهم 3116030 مخالفاً لنظام الإقامة، و614054 مخالفاً لنظام العمل، و258601 مخالف لنظام أمن الحدود.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 68449 شخصاً؛ 45% منهم يمنيون، و52% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2830 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4606 أشخاص.وبيَّن تقرير الحملة أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1628 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1597 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 31 سعودياً، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15024 وافداً مخالفاً، منهم 13022 رجُلاً، و2002 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 552700 مخالف، وإحالة 506614 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 666849 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 991636 مخالفاً.