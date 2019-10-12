أطلق مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، أمس الأول، المبادرة الوطنية الاجتماعية المستدامة «خطوة 2» تحت شعار «جدة مدينة صديقة للطفل»، ضمن مشروع مكة الثقافي «كيف نكون قدوة؟»، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام الإدارة العامة لتخصيص المطارات علاء بن عاطف سمان، وقيادات ومسؤولي المطار، وذلك بصالة المغادرة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.وتستهدف المبادرة التي تشرف عليها إدارة رياض الأطفال بتعليم جدة، تقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين والمسافرين بشكل عام، بإيجاد بيئة تربوية ترفيهية آمنة وهادفة لأطفالهم، وذلك أثناء فترة انتظار ذويهم في صالة المغادرة بالمطار، التي تساهم بدورها في تنمية قدراتهم وتلبي احتياجاتهم في جو من البهجة وفق أعلى درجات الأمان والرعاية.وأوضح المسعودي، أن المبادرة تهدف إلى خدمة الحجاج والمعتمرين بإيجاد بيئة تربوية ترفيهية آمنة وهادفة للأطفال تنمي قدراتهم وتلبي احتياجاتهم بما يتناسب مع خصائص نموهم داخل صالات ومرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مضيفاً أن المبادرة تبرز الصورة المثالية للمجتمع السعودي ومؤسساته التعليمية.فيما قال نور، إن تشجيع المبادرات من قبل مطار الملك عبدالعزيز، وخصوصاً مثل هذه المبادرة النوعية الهادفة التي تعنى بفئة الأطفال، هي امتداد للاهتمام الذي يوليه المطار لجميع المسافرين وبما يعكس الوجه المشرق للمملكة واحتفاءها بالحجاج والمعتمرين وجميع الزائرين.