عزى الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار أمير مكة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، وسفير المملكة في بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، آل الطاسان في فقيدهم عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في ألمانيا، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.كما تقدم المعزين عدد من المسؤولين والأعيان. والفقيد شقيق محمد الطاسان، عبدالله، ويوسف -رحمهما الله-، ووالد راكان وريان.يذكر أن اليوم (السبت) آخر أيام العزاء في منزل الفقيد بحي المرجان خلف البنك الأهلي.