تقدمت المملكة، حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 في مؤشر كفاءة سوق العمل، 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة، حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.كما حققت الموانئ السعودية تقدماً في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، الذي يُعد أحد المؤشرات التي ساهمت بارتفاع ترتيب المملكة في نتائج التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.ويأتي هذا التقدم الملحوظ في كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية نظير الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الموانئ من قبل القيادة الرشيدة؛ ما أعطاه القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه والإسهام في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعماله على أسس تجارية.يذكر أن هذا التقدم الذي حققته الموانئ السعودية في مؤشر جودة خدماتها يعتبر الثاني على التوالي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018، عبر تحقيقها تقدما بفارق 5 نقاط عن 2017.