سلم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للجامعة، وذلك في (ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي) بالرياض.وعلى هامش الملتقى وقعت جامعة طيبة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أخيرا، عقدا لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لـ21 برنامجا أكاديميا في الجامعة.ووقع الاتفاقية من جانب جامعة طيبة مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، فيما مثل هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيسها الدكتور حسام زمان.وعقب التوقيع، أوضح الدكتور السراني أن تنفيذ مشروع 21 برنامجا أكاديميا سيكون لثماني كليات في الجامعة وهي: كلية إدارة الأعمال، وكلية الطب، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة وكلية الآداب والعلوم الانسانية، وكلية الحقوق، وكلية العلوم.وأفاد أن الجامعة تسعى إلى رفع مستوى جودة مخرجاتها في الجانب التعليمي والبحثي والإداري والخدمي، وتأتي منسجمة مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.وبين أن هذه البرامج تؤكد على جدارة استحقاق الجامعة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومن جاهزية البرامج الأكاديمية لمتطلبات الاعتماد البرامجي، وهذا يأتي استكمالاً لمسيرة الجامعة نحو التميز.